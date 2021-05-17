Кронпринц Дании Фредерик, кронпринцесса Мэри и другие на обряде конфирмации принца Кристиана

Обряд конфирмации – певрого причастия – является для протестантов своеобразным символом достижения совершеннолетия. До него дорос наследник датского престола, принц Кристиан. Сын кронпринца Фредерика и кронпринцессы Мэри, которому 15 октября исполнится 16 лет, впервые причастился и тем самым сознательно избрал веру своего народа в минувшую субботу, 15 мая.

Конфирмация состоялась в замковой церкви Фреденсборга, однако из-за коронавирусных ограничений она прошла без свидетелей. К церемонии допустили только ближайших родственников – его родителей, 15-летнюю сестру, принцессу Изабеллу, и 10-летних близнецов – брата Винсента и сестру Жозефину, а также бабушку, правящую королеву Дании Маргрете II.

Слева направо: кронпринц Фредерик, принц Кристиан, кронпринцесса Мэри, принцесса Изабелла и близнецы Винсент и Жозефина Королева Дании Маргрете II с семьей

Кстати, в апреле пресс-служба датского королевского дома сообщила, что молодой человек скоро закончит обучение в одной гимназии и продолжит уже в другой.

В конце июня Его Королевское Высочество принц Кристиан закончит девятый класс в школе Tranegårdskolen в Гентофте, где учится с 0-го класса. Принц хочет продолжить учебу вгимназии Херлуфсхольм в Нестведе, куда будет зачислен после где после летних каникул,

– сказано в сообщении. “Нулевой” класс – это особенность датской системы образования, при котором дети начинают обучаться еще в детском саду, а уже потом переходят в школу.

Напомним, что сейчас у власти в Дании королева Маргрете II, которая правит с 1972 года. Недавно, 16 апреля, она отметила 81-й день рождения. У королевы и ее покойного супруга, принца Хенрика Датского (он ушел из жизни в 2018 году) двое сыновей. Старшему, Его Королевскому Высочеству кронпринцу Фредерику, сейчас 52 года. У Фредерика и его жены, кронпринцессы Мэри, помимо Кристиана еще трое детей – 15-летняя дочь Жозефина и 10-летние близнецы Изабелла и Винсент. Младший сын королевы Маргрете – Иоахим – тоже многодетный отец. У него трое сыновей и дочь: Николай и Феликс от первого брака с графиней Фредериксборгской Александрой и Хенрик и Афина от второго брака с Мари Кавалье.