Детский сад строгого режима

Самарские воспитанники приходят домой в синяках, но чиновники в этом проблемы не видят.

Фото: Артем Элекин / специально для «Новой»

Почти 25 лет самарский детский сад № 337 принадлежал культурному центру «Маккаби» и позволял евреям воспитывать своих детей в национальных традициях. В садике сохранялась семейная атмосфера, а двери были открыты для детей любой национальности. Но в начале этого года родители заметили, что дети стали часто возвращаться домой с травмами, а уникальная семейная атмосфера в учреждении почти исчезла.

Проблемы начались в 2019 году, в тот момент руководителем детского сада была Татьяна Лукьянова. По решению департамента образования заведующая изменила устав детсада, лишив его национального компонента, и занялась укрупнением групп. Спустя год ее сменила Елена Весова, которая продолжила борьбу с еврейской культурой: со стен сняли мезузы (фрагменты иудейских молитв), методическая литература была свалена в кучу, а несогласные воспитатели, по словам родителей, уволились.

С марта 2021 года дети стали чаще приходить домой с синяками и ссадинами, а кто-то со слезами жаловался на агрессию со стороны других воспитанников. Но местные чиновники и заведующая не видят в этом проблемы.

Вечером 5 мая мне удалось встретиться с наиболее активными из родителей, Владиславом Ф. — мужчиной средних лет, в очках, синей ветровке, джинсах — и Еленой Мартыновой — женщиной в серой куртке, с тихим голосом, ее дочь пострадала от жестокости сверстников.

— Почти 25 лет в Самаре существовал еврейский садик, который принадлежал общественной организации «Маккаби», — рассказал Владислав. — В 1995 году городская администрация выделила еврейскому центру здание для детсада в Октябрьском районе, а спустя 6 лет он переехал в Железнодорожный район по образовательной программе «Возрождение» и приобрел огромную популярность.

Родители рассказывают, что группы в детсаду были разновозрастные. Это соответствовало еврейскому принципу семейственности — младшие тянулись за средними, а старшие следили за обеими группами. При этом родителей новых воспитанников заведующие предупреждали о национальных особенностях садика. Также воспитатели проходили педагогические курсы и семинары иностранных преподавателей.

— В 2019 году заведующей детским садом стала Татьяна Лукьянова, у которой не было педагогического образования, — продолжает мужчина. — С этого момента у нас и начались проблемы. Лукьянова изменила устав детского сада, убрав национальный компонент и кошерное питание, которое соответствовало религиозным канонам. У родителей возникло множество вопросов, с которыми мы не раз обращались в городской департамент образования.

Но после встреч с чиновниками у меня сложилось впечатление, будто они хотят уничтожить все, что связано с еврейской культурой.

Так, в 2019 году департамент просил «Маккаби» отправить документы, связанные с образовательной программой. Проходит месяц. Чиновники растерянно заявляют, что потеряли их. С образовательной программой та еще история. Курс составляла лично руководитель «Маккаби» Татьяна Курилова. По мнению чиновников, пособие не соответствовало образовательным стандартам. Переделали. Программа получила рецензию от Томского госуниверситета и могла использоваться как дополнительная, но и ее чиновники потеряли.

Также при Лукьяновой детский сад был в статусе обычного дошкольного учреждения, из-за чего группы «Маккаби» стали укрупнять, а на освободившиеся места быстро набирали новых воспитанников, не предупреждая о национальном компоненте.

В апреле 2020 года заведующей стала Елена Весова, которая, по словам собеседников «Новой», продолжила политику Лукьяновой. В сентябре родители встретились с новой заведующей. На вопросы о будущем групп «Маккаби», специально учившихся воспитателях и образовательной программе гражданка якобы резко ответила: «Никакого еврейства у вас здесь не будет, но ваших воспитателей оставлю». Желающим предложила платные курсы по полчаса два раза в неделю, но ближе к 18.00.

— Мы принципиально отказались, — говорит Владислав. — Это же смешно, чтобы мой ребенок учил еврейские традиции в таких условиях! Лучше он спокойно будет заниматься дома, если в садике, который построили евреи, это пресекли.

По словам Владислава, вскоре Весова стала давить на одного из воспитателей — Ларису Белянину. В начале 2020 года ее перевели в дежурную группу, в которой на нее пожаловались родители, чьи дети ходили в садик 2–3 дня. После жалоб зашел разговор о выговоре. В ответ Белянина подала в суд и выиграла. Однако на этом проблемы воспитателей не закончились. Их стали забирать «по производственной необходимости». По словам родителей, на самом деле воспитателей кидали по разным группам, где им приходилось работать в одиночку, или мыть полы.

Фото предоставлено героями публикации

— Но сильнее всех досталось Гульмире Ситкалиевой, ее сын Фарид ходил в наш садик, — продолжает наш собеседник.

— В декабре прошлого года во время тихого часа его закрыли в раздевалке. Мальчик громко плакал, но Гульмира услышала рев и рванула в его группу. Увидев, что Фарид сидит в слезах, а воспитатель отдыхает в зале, гражданка подняла скандал. Спустя три дня, по словам родителей, Весова сказала, что «поощряет такие методы воспитания». Ранее она заявляла, что ребенок не должен оставаться в раздевалке один. Затем к делу подключилась прокуратура, но она постановила, что ребенок виноват сам. Гульмира, опасаясь травли, уволилась, а малыша перевела в другой садик. После этого из учреждения мгновенно ушли еще несколько воспитателей.

На фоне этого досталось и детям. По словам родителей, осенью ребят лишили полок для обуви и скамеек, из-за чего им приходилось переодеваться на грязном и холодном полу, под шкафчиками стали видны трубы. Затем появились проблемы со светом в раздевалке. Также малышей стали часто ругать и наказывать.

— Мы обращались в Роспотребнадзор, департамент образования и прокуратуру, — перечисляет Владислав. — Ведомства проводили выездные проверки, но заранее предупреждали заведующую. Так, в том году в садике открыли вторые ясли, но за детьми следила нянечка, которая работала без профильного образования. Перед проверками ее меняли на работника кухни, который имел такое образование, и все проходило спокойно. 30 марта 2021 года у нас была встреча с мэром Еленой Лапушкиной и депутатом Хинштейном из-за конфликта с руководством детсада. По итогам встречи нам сообщили, что конфликт «урегулирован». Мы также спрашивали о возвращении национального компонента, но чиновники предложили только переезд в заброшенное здание на улице Радиальной.

— После укрупнения в нашей группе сохранялась напряженная обстановка, — подключается к беседе Елена Мартынова. — А в январе этого года пришла новая воспитательница Ольга Чевелева, у которой нет педагогического образования. Посещаемость в группе резко упала, мы боялись приводить детей в садик. В конце марта мама одного из воспитанников Анастасия забрала документы, заметив следы укусов на лице ребенка. А через две недели началась травля моей дочери Ирины. Вечером 12 апреля я забрала ребенка из садика, а дома она мне пожаловалась на боли в животе. Ира рассказала, что пыталась сходить в туалет, но воспитатель запретила ей пользоваться влажными салфетками, обычной туалетной бумагой она не пользуется из-за раздражения. Ребенок плакал и просил вернуть салфетки, но Чевелева не обращала внимания.

На следующий день, рассказывает Мартынова, она обсудила проблему с Чевелевой. Но спустя несколько часов мама одного из воспитанников сказала Елене, что Ира вновь плачет, а воспитатель ее игнорирует.

— 26 апреля моя дочь стала жертвой других воспитанников, — говорит Елена. — В 11.20 мне звонит Ира и в слезах рассказывает, что ее бьют дети. Пытаюсь связаться с Чевелевой. Тишина. Отпрашиваюсь с работы и еду в детсад. Вижу, что воспитатель гуляет на площадке с детьми. На мой вопрос о произошедшем с дочерью она спокойно отвечает: «Все в порядке. Ира просто не захотела идти на физкультуру и осталась с психологом». Но стоявшая рядом с ней девочка сказала, что видела, как дети пинали Иру. Поднимаюсь к заведующей, которая повторяет слова Чевелевой. Спускаюсь в группу к ребенку. Вижу, что Ира держится за палец, а рядом сидит психолог Анна Суминская. Дочь рассказывает, что перед физкультурой она поссорилась с девочками из группы, которые ее обзывали. Ира обиделась и не пошла на физкультуру, воспитатель никак не реагировала. Затем дети вернулись в группу и увидели, что девочка плачет. Пытались успокоить, но Ира оставалась в слезах. В какой-то момент они ее окружили и начали пинать, кто-то наступил на палец.

Ира заплакала сильнее, просила оставить ее в покое. Напоминаю, в группе находилась Чевелева, которая никак не реагировала! После этого я написала жалобу на заведующую в департамент образования, уполномоченному по правам ребенка и в прокуратуру.

Замечаю, что Елена с трудом сдерживает эмоции, но продолжает рассказ:

— Это не первый случай жестокости в группе. 21 апреля воспитанники Вова и Яша устроили спарринг, из-за которого последнего чуть не задушили.

А 21 января ожог получил другой воспитанник, Руслан. По словам мальчика, он попросил воспитателя достать упавшие за батарею варежки, но Чевелева ему грубо отказала. Руслан полез за ними самостоятельно и получил ожог щеки, прислонившись лицом к батарее.

Встреча с Еленой и Владиславом подходит к концу. Родители до сих пор гадают, кому понадобилась идея разрушить детский сад с особой семейной атмосферой и профессиональными воспитателями?

Согласно статье 67.1 Конституции, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Но слышали ли об этом самарские чиновники и администрация детского сада № 337, которые игнорируют жалобы родителей и лишают ребят счастливого детства?

— Я бы не стал поведение детей называть жестокостью, комментирует произошедшее Дмитрий Борисов, детский психолог. — В детском коллективе всегда есть ребенок, который выделяется своим поведением. Такие дети обычно с трудом приобретают навыки самостоятельности из-за привязанности к родителям или общей неуверенности. Их поведение становится зеркальным, то есть другие дети, да и взрослые, видят в нем свою тревогу, поэтому стараются ее подавить. Запретить другому бояться, плакать, хотеть домой. Вы описываете детский сад, который вдруг потерял свои границы. Потеря определенности порождает много тревоги. Скажу лишь, что всегда необходимо внимательно относиться к чувствам детей — к пострадавшему и тому, кто проявил агрессию.

К сожалению, Елена Весова, заведующая МАДОУ «Детский сад № 337» от возможности прокомментировать сложившуюся ситуацию отказалась.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили «Новой газете» в департаменте образования Самары, в 2001 году в рамках мероприятий по оптимизации деятельности образовательных учреждений детей из детского сада № 337 Железнодорожного района города Самары перевели в детсад № 318. В освободившихся помещениях организовали работу детского сада с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников № 337, реализующего совместно с еврейским культурным центром «Маккаби» национальную программу «Возрождение».

В 2010 году в детский сад № 337 был интегрирован национальный компонент, представленный программой по дошкольному еврейскому образованию «Ган-гани» (авторы Т.Б. Курилова, Н. Зицер), который действовал до 2019/2020 учебного года. Но при выборе программы на 2020/2021 учебный год выяснилось, что курс «Ган-гани» не соответствовал требованиям ФГОС ДО. Неоднократные предложения департамента образования в адрес «Маккаби» о его доработке и представления в установленный срок для рассмотрения на педагогическом совете детсада остались без реакции.

По фактам, изложенным в жалобе на заведующего МАДОУ «Детский сад № 337», департаментом образования организована проверка.

Артем Элекин

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