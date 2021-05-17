Ankorstore привлекает еще 102 миллиона долларов для своего оптового рынка

Французский стартап Ankorstore собрал раунд финансирования серии B в размере 102 миллионов долларов (84 миллиона евро). Tiger Global и Bain Capital Ventures возглавляют сегодняшний раунд финансирования, в котором также участвуют существующие инвесторы Index Ventures, GFC, Алвен и Аглае. Это значительный раунд финансирования, поскольку он происходит всего через несколько месяцев после того, как компания привлекла 25 миллионов евро.

Если вы не знакомы с Ankorstore, компания создает оптовый рынок для независимых владельцев магазинов. Возможно, вы заметили несколько магазинов, которые очень популярны в Instagram, с выбором случайных предметов, таких как товары для дома, кленовый сироп, свечи, повязки на голову, соли для ванн и канцелярские товары.

По сути, Ankorstore помогает вам найти эти предметы для владельцев магазинов. Он позволяет вам покупать массу забавных вещей и выступать в роли куратора для ваших клиентов. Даже если вы уже работаете с брендами напрямую, стартап предлагает выгодные условия. Помимо покупки сразу у нескольких брендов, Ankorstore снимает деньги с вашего банковского счета через 60 дней после размещения заказа.

На другой стороне рынка бренды получают оплату при доставке. Даже если вы только начинаете, минимальный размер первого заказа составляет 100 евро на бренд.

И показатели росли вправо. Сейчас в Ankorstore 5 000 брендов. 50 000 магазинов покупают товары через платформу. И лучшее, вероятно, впереди, поскольку магазины снова начинают открываться по всей Европе, а туризм снова набирает обороты.

Ankorstore теперь работает на 14 различных рынках. Большая часть доходов компании поступает на международные рынки, а не на внутренний рынок Франции. Соучредитель компании Николас Коэн называет Великобританию, Германию, Нидерланды и Швецию развивающимися рынками.

Общий адресный рынок огромен, поскольку компания определила 800 000 независимых магазинов по всей Европе, которые потенциально могут работать с Ankorstore. И успех других оптовых рынков, таких как Faire, доказывает, что этот относительно новый рынок все еще в значительной степени не освоен.