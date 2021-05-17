 

В РФ начали продавать телевизоры Samsung Terrace по цене полмиллиона рублей

17.05.2021, 21:40, Новости дня
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В компании Samsung официально сообщили о старте продаж на территории РФ так называемых интерьерных телевизоров модельного ряда The Terrace. В нем представлены версии с диагональю экрана от 55 до 75 дюймов. Самый большой приемник обойдется покупателю почти в 550 тысяч рублей.

По словам разработчика, все телевизоры в данной серии надежно защищены как от пыли, так и от попадания влаги (дождевых капель). Иначе говоря, их можно смело устанавливать не только в помещениях. Но и на открытых площадках.  

Также о возможности установки на улице говорит необыкновенно высокая яркость экрана, достигающая 2000 кд на кв. м. Яркость, кстати, автоматически меняется в зависимости от освещения (как в смартфоне).



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