В РФ начали продавать телевизоры Samsung Terrace по цене полмиллиона рублей

В компании Samsung официально сообщили о старте продаж на территории РФ так называемых интерьерных телевизоров модельного ряда The Terrace. В нем представлены версии с диагональю экрана от 55 до 75 дюймов. Самый большой приемник обойдется покупателю почти в 550 тысяч рублей.

По словам разработчика, все телевизоры в данной серии надежно защищены как от пыли, так и от попадания влаги (дождевых капель). Иначе говоря, их можно смело устанавливать не только в помещениях. Но и на открытых площадках.

Также о возможности установки на улице говорит необыкновенно высокая яркость экрана, достигающая 2000 кд на кв. м. Яркость, кстати, автоматически меняется в зависимости от освещения (как в смартфоне).