 

Американская компания обещает избавить людей от необходимости вводить капчи

17.05.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ИТ-специалисты из американской компании Cloudflare пообещали навсегда избавить человечество от необходимости вводить символы из капчи, чтобы подтвердить, что вы действительно живой пользователь, а никакой не робот.

По их подсчетам, в среднем каждая такая процедура отнимает чуть более полминуты. Но если капчи появляются постоянно, это становится проблемой. Эксперты утверждают, что огромная армия интернет-пользователей тратить на это ежедневно до 500 человеко-лет.

Вместо «этого безумия» в компании Cloudflare предлагают использовать так называемую криптографическую идентификацию, которую можно пройти прямо на своем электронном устройстве. Гаджет сам будет подтверждать, что вы не робот, поясняют специалисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Блогеры отреагировали на попытку СБУ похитить в РФ лидера ополчения Донбасса

03.02 / Защита Навального обжалует приговор суда

15.08 / Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси

19.01 / Регламентирующий правила суррогатного материнства закон подготовили в Госдуме

05.01 / Deutschlandfunk – в вопросе поставок вооружения Берлин говорит одно, а делает совсем другое

22.08 / «Беби-бум» и рост смертности среди матерей и новорожденных — Telegraph о последствиях пандемии для развивающихся стран

06.09 / Эпидемиолог: К ноябрю в Украине возникнет ситуация, как в Италии, – медики будут из трех пациентов с COVID-19 выбирать одного

13.02 / Mitsubishi привезет в Россию обновленные Eclipse Cross и Pajero Sport

30.04 / Антоненко вышел из-под стражи, Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Главное за день

15.03 / Министр труда Словакии подал в отставку на фоне «цирка»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика