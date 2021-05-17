Американская компания обещает избавить людей от необходимости вводить капчи

ИТ-специалисты из американской компании Cloudflare пообещали навсегда избавить человечество от необходимости вводить символы из капчи, чтобы подтвердить, что вы действительно живой пользователь, а никакой не робот.

По их подсчетам, в среднем каждая такая процедура отнимает чуть более полминуты. Но если капчи появляются постоянно, это становится проблемой. Эксперты утверждают, что огромная армия интернет-пользователей тратить на это ежедневно до 500 человеко-лет.

Вместо «этого безумия» в компании Cloudflare предлагают использовать так называемую криптографическую идентификацию, которую можно пройти прямо на своем электронном устройстве. Гаджет сам будет подтверждать, что вы не робот, поясняют специалисты.