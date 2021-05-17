 

Стало известно, сколько россиян используют свои телевизоры не по назначению

17.05.2021, 21:40, Новости дня
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Россияне не часто покупают новые телевизоры. Однако большинство все-таки обучилось использовать современные приемники не только для приема телепередач на обычную антенну.

По данным проведенного исследования, только 28% смотрят кабельные или спутниковые каналы. А YouTube отображается на экранах российских телевизоров в 12% случаев. Треть пользователей являются постоянными зрителями в онлайн-кинотеатрах. Две трети имеют в своем доме Smart TV.

При этом более 65% россиян не покупали новые телевизоры уже более трех лет. Новые модели приобрели только 13% респондентов. Среднее количество телевизоров на одну российскую квартиру сейчас составляет 3 единицы. Один телевизор на семью – это теперь большая редкость.



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