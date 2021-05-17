 

Покойный экс-солист «Песняров» Леонид Борткевич скрывал внебрачную дочь

17.05.2021, 21:34, Разное
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По словам Антонины Саврасовой-Абрамовой, которая была близкой подругой экс-солиста «Песняров», общественности было известно не о всех детях артиста. Оказалось, что у Леонида Борткевича есть еще внебрачная дочь, которой около десяти лет.
Музыкант был трижды женат, у него четыре сына, один из которых появился на свет от его фанатки. Как отметила Саврасова-Абрамова, мать внебрачной дочери Борткевича не имеет отношения к миру шоу-бизнеса. Вначале она хотела рассказать свою историю поклонникам артиста, но потом передумала. Подруга бывшего солиста «Песняров» думает, что женщину запугали. Она считает, что кому-то из окружения покойного певца не выгодно делить наследство еще с одним человеком.

Близкая приятельница рассказала, что навещала друга незадолго до смерти. Его оба холодильника пустовали, постельное белье было мокрым и грязным. Леонид Борткевич уговаривал, чтобы она осталась в ним. Его жизнь оборвалась в четверг, 13 апреля, в результате осложнений, которые были вызваны диабетом. Как призналась подруга покойного музыканта, с его экс-супругой Татьяной у нее отношения не сложились. Бывшая жена даже обвиняла ее в смерти Леонида Борткевича. Саврасова-Абрамова утверждает, что получает угрозы, поэтому намерена обратиться в соответствующие органы, если так продолжится и дальше.



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