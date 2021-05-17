 

У Татьяны Тарасовой вымогали 5 тысяч долларов за вырытую могилу для отца

17.05.2021, 21:34, Разное
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Гостьей программы «Судьба человека» стала 74-летняя Татьяна Тарасова, дочь «отца русского хоккея». Известный тренер вспомнила, как у нее за то, чтобы вырыть могилу для отца, вымогали 5 тысяч долларов.
Анатолий Тарасов ушел из жизни почти 26 лет назад, но его дочери до сих пор тяжело в это поверить. По словам тренера, ее отец в последние годы очень болел. После 70 лет его здоровье сдало, поэтому ему пришлось оставить спортивную деятельность. Близкие хоккеиста делали все для того чтобы облегчить его тяжелое состояние.

По словам Татьяны Тарасовой, именно отец стал ее наставником и помог добиться успехов в спорте. Он жил хоккеем и не променял бы тренировку ни на какие материальные блага. Тренер пояснила Борису Корчевникову, что у отца случился инсульт, который повлек за собой и другие болезни. Она в тот момент была в Великобритании, поэтому начала умолять сестру Галину уволиться со школы и ухаживать за родителем. Звезда спорта обещала, что будет «работать как лошадь», чтобы обеспечить всю семью.

Отец Татьяны Тарасовой ушел из жизни в 76 лет. Она до сих пор не может забыть, как некоторые люди пытались нажиться на ее горе. Накануне похорон тренеру по фигурному катанию позвонили и сказали, что выроют могилу, если она переведет на счет 5 тысяч долларов. В тот момент спортсменке было обидно, так как ее отец был великим человеком и сделал очень много для развития русского хоккея.



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