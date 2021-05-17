 

Медики предупреждают об опасности злоупотребления водой

17.05.2021, 21:34, Разное
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Популярная рекомендация пить больше воды может привести к серьезным заболеваниям. Медики предупреждают об опасности злоупотребления жидкостями.
Многие слышали о рекомендации употреблять больше чистой воды, однако соблюдение такого совета может серьезно навредить здоровью. Переизбыток жидкости в организме, как и любого другого продукта, способен вызвать ряд заболеваний. Медики рассказали, что каждый человек имеет свои индивидуальные потребности в воде.

Поэтому было бы неразумно соблюдать различные графики употребления жидкости, которые составляют псевдоспециалисты. Напомним, обычно в Сети можно найти советы о якобы необходимости ежедневно выпивать 2 литра воды для женщин и 3 литра для мужчин. Однако излишняя влага способна вызвать гипонатриемию с низкой концентрацией натрия в крови. При этом решить возникшую проблему просто употреблением соленых продуктов не удастся.

В такой ситуации возникает риск развития гипертонического симптома с повышенным давлением в артериях. Кроме того, злоупотребляющие водой люди ощущают тошноту, которая может даже перейти в рвоту, головную боль, неприятные ощущения в области головы. Их сознание становится спутанным, проблема выражается также в спазмах мышц и судорогах, а также повышенной утомляемости. Более того, при избытке жидкостей в организме может развиться электролитический дисбаланс с увеличением нагрузки на сердце и почки. Слишком большие дозы воды нарушают работу мочевого пузыря и повышают риск развития почечной дисфункции. Отображаются такого рода проблемы и во внешности, приводя к отечности, поэтому лучше воздержаться от соблюдения сомнительных новомодных рекомендаций.

Источник: dni24.com



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