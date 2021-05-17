54% украинцев считают ЕС приоритетным международным экономическим союзом – опрос

Об этом свидетельствуют опубликованные 17 мая результаты опроса, который провела группа “Рейтинг” от имени Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ).

“54% украинцев считают ЕС своим приоритетным международным экономическим блоком, в то время как только 20% решили бы присоединиться к возглавляемому Россией Евразийскому таможенному союзу”, – говорится в релизе.

Инфографика: iri.org.ua

Больше всего поддерживают вступление Украины в ЕС избиратели партий “Европейская солидарность”, “Украинская стратегия Гройсмана”, “Свобода”, “Слуга народа”, “Сила и честь”, а также Радикальной партии и “Батьківщини”. При этом больше половины избирателей “Оппозиционной платформы – За жизнь” и Партии Шария – за вступление в Таможенный союз.

Инфографика: iri.org.ua

Вступление в НАТО поддерживают 48% респондентов, против – 28%, не определились с ответом 13% опрошенных, еще 11% не пошли бы голосовать, если бы этот вопрос выносили на референдум.

Инфографика: iri.org.ua

Не поддерживают вступление Украины в Северо-Атлантический союз преимущественно избиратели ОПЗЖ и Партии Шария. Большинство сторонников остальных политических сил, принявших участие в опросе (за исключением Радикальной партии), заявили о поддержке такого курса.

Опрос проводили в период с 13-го по 21 марта среди 2400 респондентов старше 18 лет. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%. Коэффициент охвата составляет 54%.

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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