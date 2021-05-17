 

Трое 19-летних украинцев обокрали иностранцев на 1 млн грн через интернет-банкинг

17.05.2021, 21:32, Новости дня
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Украинцы создали около 10 фишинговых сайтов, которые полностью копировали дизайн иностранных интернет-площадок объявлений. Пользователи сайтов, граждане стран Европы и Америки, на фейковых ресурсах вводили свои банковские данные для расчета.

В дальнейшем собранные данные карточек злоумышленники “подвязывали” к системе бесконтактной оплаты на телефонах. Со счетов пострадавших фигуранты оплачивали покупки в магазинах бытовой техники.

Сейчас полицейские устанавливают круг обманутых. Предварительная сумма ущерба составляет более 1 млн грн.

В домах фигурантов правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карточки. Изъятое направлено на проведение экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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