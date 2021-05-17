Фракция “Слуга народа” поддержала кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, их назначат 20 мая – Арахамия

“Фракция была посвящена прежде всего кадровым вопросам, как все понимают… Вопросы были о смене трех министров: на должность министра инфраструктуры была поддержана кандидатура господина Кубракова, министра экономики – кандидатура господина Любченко”, – сказал Арахамия.

Он уточнил, что Любченко предлагается на должность министра экономики – первого вице-премьера, что предполагает выполнение обязанностей премьера, когда премьер-министр находится в командировке или на больничном.

Арахамия также отметил, что фракция поддержала на должность министра здравоохранения кандидатуру Ляшко вместо Максима Степанова.

Он добавил, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров. По его словам, их назначение состоится, скорее всего, 20 мая.

“Есть процедурный вопрос. Если завтра у нас внеочередная сессия, где мы увольняем трех министров, то относительно господина Степанова, поскольку он добровольно не уходит с должности, там несколько иная процедура: сначала – увольнение, потом – представление от фракции, затем – представление на председателя Верховной Рады, а потом – голосование. Где-то в четверг мы ожидаем, что состоится назначение всех трех новых министров”, – объяснил Арахамия.

По его словам, внеочередное заседание парламента состоится 18 мая ориентировочно после 15.00. Обсуждение каждой кандидатуры продлится около часа.

Арахамия прогнозирует, что отставку Степанова поддержит 250–270 народных депутатов. В частности, “Слуга народа” даст за нее 200 голосов.

Контекст:

29 апреля Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабмине, заявив, что они могут касаться двух министров.

14 мая стало известно об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Арахамия заявил, что они написали заявления об отставке по собственному желанию.

Также 14 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, Степанов отказался писать заявление об увольнении. По данным источников НВ, министр “бегал по правительственному кварталу” и пытался найти союзников, чтобы удержаться на должности.

17 мая Степанов опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”. Он также подтвердил, что не писал заявления об увольнении.

Профильный комитет не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова, но рекомендовал вынести вопрос отставки министра на усмотрение сессионного зала парламента.

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