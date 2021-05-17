В Раде сообщили, что подозреваемый в госизмене Козак не брал больничный. Медведчук говорил, что он лечится в Беларуси

Об этом в аппарате Верховной Рады сообщили изданию “Бабель” 17 мая.

Согласно данным на сайте парламента, последний раз Козак был в сессионном зале 16 ноября 2020 года.

В период с 17 ноября 2020 года по 13 мая 2021 года Козак один раз был в отпуске за свой счет (16–18 февраля) и пять раз оформлял командировки для работы с избирателями:

с 20 по 29 ноября;

с 25 декабря по 3 января 2021 года;

с 19 февраля по 28 февраля;

с 19 марта по 28 марта;

с 16 апреля по 25 апреля.

Зарплату за этот период он, согласно ответу аппарата Рады, получал на основании табелей от комитетов по отработанным календарным дням.

“Отсутствие на пленарных заседаниях в соответствии с данными электронной регистрации на официальном сайте Верховной Рады отображена в табелях учета отработанного времени”, – сказано в ответе.

Глава СБУ Иван Баканов 11 мая сообщал, что Козака нет в Украине. Коллега Козака по фракции Виктор Медведчук, который тоже подозревается в госизмене, 13 мая говорил, что нардеп находится в Беларуси на лечении.

Контекст:

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и “не планирует возвращаться”, Медведчук в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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