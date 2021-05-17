В Минздраве объяснили, нужно ли переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса

В министерстве отметили, что если человек переболел COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, то его организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным.

Однако такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что человек не заболеет опять. И тяжесть нового заболевания не зависит от того, как человек болел COVID-19 ранее, заявили в ведомстве.

“Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавирусной болезни. Вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений”, – говорится в сообщении.

В министерстве объяснили, что так происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

Поэтому даже если человек переболел COVID-19, то ему необходимо пройти вакцинацию, чтобы обеспечить себе лучший иммунитет. После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до шести месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19. При наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться раньше – уже через четыре недели после первых симптомов болезни.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/315226800175668/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19, 48 184 пациента умерли, выздоровело 1 864 593 человека.

С начала кампании по иммунизации от COVID-19 в Украине прививки делали 940 160 украинцам, обе дозы вакцины получили 18 394 человека (двое из них первую дозу получили за границей).

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