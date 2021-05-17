Мнение: Обязательная мед.комиссия для желающих купить оружие

По итогам трагедии в Казани, желающих прикупить огнестрел ждут новшества.

В рамках проекта внесенного в Государственную Думу закона, теперь вместо привычной медицинской справки от психиатра, потребуется:

1. Пройти обязательную медицинскую комиссию на предмет выявлениям психических отклонений и употребления различных веществ.

2. Частный сектор от выдачи справок полностью отцепят – теперь осведетельствование только и исключительно в гос.учреждениях.

3. Сама мед.комиссия будет проходить исключительно по месту жительства желающего приобрести ствол.

4. Список медицинских противопоказаний для владения оружием будет определяться правительством.

В целом, если человек здоров и не употребляет, не то, чтобы это было чрезвычайным закручиванием гаек, но получение справки станет куда как менее формальным (хотя рынок справок вряд ли исчезнет). С другой стороны, ожидаются и другие ограничения по вопросам хранения, приобретения и ношения оружия, которые в комплексе будут выглядят куда как более жестко, чем это было до Казанской трагедии.

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