 

В оперштабе опровергли продление приостановки авиасообщения с Турцией

17.05.2021, 20:56, Новости дня
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения РФ с Турцией до 30 июня.

«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», – сказали в штабе, передает РИА «Новости».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что РФ приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму.

Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что РФ направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.

Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. РФ ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.



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