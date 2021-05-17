В Крыму построят новые водохранилища

В Крыму будут построены два новых водохранилища – объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров для Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Скорее всего, будут построены дополнительные водохранилища, в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште на 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование», – сказал он в эфире телеканала «Миллет», сообщают «Новости Крыма».

Аксенов добавил, что в Ялте уже подготовлено место для строительства опреснительной установки.

Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в РФ опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцаню назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки.