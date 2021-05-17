 

Мнение: О российском экономическом чуде

17.05.2021, 20:52, Разное
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Имени Сбербанка чудо, в общем.

Буквально на днях аналитики SberCIB зафиксировали рост зарплаты у российского среднего класса – с начала года почти на 3%. По их данным, на этом фоне среднестатистические «Ивановы» стали обращать меньше внимания на цены в магазинах. Более того, на фоне роста зарплат россияне стали в целом более оптимистично оценивать экономическую ситуацию…

Чудо?

Не иначе!

Потому что реальный бизнес, наоборот, жалуется… на отсутствие денег в кошельках у потребителей. Более 86% российских предпринимателей заявили о снижении покупательной способности своих клиентов за последний год. Это показало исследование «Пульс малого бизнеса», проведённое Альфа-банком.

В ходе опроса, в котором участвовали представители 3,2 тыс. компаний из 19 отраслей экономики, лишь 3% респондентов заметили улучшение на стороне спроса по сравнению с пиком кризиса в июле прошлого года. Тогда как на снижение покупательной способности в стране в целом пожаловались 86% опрошенных, а в своей отрасли – 76% бизнесменов. Причём наихудший показатель был зафиксирован в розничной торговле (те же 76%). По сравнению с июлем прошлого года ритейлеры не заметили никаких подвижек к лучшему. И, наконец, 84% предпринимателей назвали экономическую ситуацию в стране «тормозом» для ведения бизнеса, тогда как возможности в нынешнем кризисе увидели лишь 11%.

Это исследование частного банка представляется более реалистичным. Поскольку делалось не на расчётах условного индекса, отражающего покупки по банковским картам, а на конъюнктурных опросах тех, кто реально производят товары и оказывают услуги.

Так откуда «Сбер» вытащил своё чудо – эксклюзивно для российского среднего класса?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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