Королеве Максиме – 50 лет: 20 самых ярких и запоминающихся образов именинницы

Модные эксперты по праву называют королеву, уроженку Аргентины, “королевой цвета”. В ее стране, родине страстного танго, яркие цвета – часть культуры и самовыражения. Однако в Голландии, которая стала Максиме вторым домом, ее кричащие образы поначалу не понимали. Впрочем, спустя несколько лет подданные искренне полюбили свою королеву и теперь обожают ее за искренность и лучезарную улыбку, которой она одаривает каждого.

Максима стала принцессой Нидерландов 2 февраля 2002 года, когда вышла замуж за Виллема-Александра, еще принца. Звания королевы-консорта она ждала более десяти лет – коронация ее супруга состоялась 30 апреля 2013 года. За годы ожидания Максима подарила любимому трех принцесс: Катарину-Амалию, Алексию-Юлиану и Ариану-Вильгемину. Девушки уже выросли и унаследовали у матери не только светлые волосы и очаровательную улыбку, но и любовь к ярким нарядам.

Королева Максима с мужем и дочерьми у входа в театр Royal Square в Амстердаме перед концертом в честь будущего дня рождения королевы, 14 мая 2021 года

За эти годы можно выделить несколько ключевых правил модного стиля Максимы. В первую очередь, это сочетание, казалось бы, самых несочетаемых цветов. Причем королева не придерживается одной палитры, а использует все оттенки на свете. Во-вторых, это шляпы – без них королева выходила в свет даже реже, чем в них. Широкополые или “таблетки”, фетровые и соломенные, с перьями, цветами или лаконичные – в ее гардеробе есть головные уборы на любой вкус. В-третьих, принты: даже на строгих протокольных мероприятиях ей удается выглядеть уместно и в платье анималистичного цвета, и брючном костюме в цветочек. И, наконец, классика. Да, Максиме она тоже не чужда. При всей ее любви к цвету, она умеет носить сдержанные однотонные наряды – бежевые, серые, красные.

Признаем честно: о королеве Нидерландов, которая отмечала грядущий юбилей всю последнюю неделю, западные СМИ пишут на порядок меньше, чем о звездах британской монархии – Кейт Миддлтон и Меган Маркл, – и даже реже, чем о королеве Иордании Рании или королеве Испании Летиции. Но на фоне их строгости и, хоть и осовремененной, но все же королевской чопорности Максима, безусловно, выделяется. И даже некоторые модные неудачи эксперты фэшн-индустрии засчитывают ей как авторские решения.

Сегодня, в день рождения королевы Нидерландов Максимы, которой исполняется 50 лет, мы предлагаем вспомнить 20 ее самых ярких и запоминающихся выходов в свет. Посмотреть новые портреты королевы к юбилею вы можете здесь. А чтобы перейти в галерею с образами, нажмите на фото ниже.

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