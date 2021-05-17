Подростка из Тюмени отправили в СИЗО

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17.05.2021, 20:48, Разное
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…по делу о ложном сообщении о теракте.

Суд в Тюмени арестовал на два месяца 17-летнего подростка, обвиняемого в ложном сообщении о теракте (ч. 1 ст. 207 УК) из-за отправленного в соцсети видео со стрельбой. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По месту жительства подозреваемого провели обыск. Следователи изъяли компьютерную технику и мобильные средства связи подростка. «Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, 11 мая 2021 года молодой человек отправил двум учащимся видео со стрельбой и «сообщил о якобы иных действиях, создающих опасность гибели людей». Согласно релизу СК, дело было возбуждено тюменской полицией, но в итоге его передали Следственный комитет.

Ранее в телегам-каналах появилась информация, что подросток отправил своей знакомой в соцсети видео, где он демонстрировал стрельбу из пистолета для страйкбола из окна своей квартиры. Ролик он якобы сопроводил комментарием «"МАОУ СОШ Червишево". Жди».

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Источник: Новая газета



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