Невероятное возвращение белоголового сипа в восточные балканские горы Болгарии

Спустя пятьдесят лет после того, как предположительно вымер как гнездящийся вид в Болгарии, белоголовый сип, одна из крупнейших хищных птиц в Европе, вернулся в Восточные Балканские горы. С 2009 года три местных природоохранных НПО — Зеленые Балканы — Стара Загора, Фонд дикой флоры и фауны и Общество защиты хищных птиц — работают над долгосрочной программой восстановления, чтобы вернуть стервятников на их прежний ареал размножения. в Болгарии. Программа поддерживается Фондом сохранения стервятников, правительством Эстремадуры, Испания, и EuroNatur. Его результаты описаны в открытом доступе, прошедшем экспертную оценку. Журнал данных о биоразнообразии.

Два крупномасштабных проекта, финансируемых инструментом ЕС LIFE, один из которых продолжается, содействуют импорту выращенных в неволе или восстановленных стервятников из Испании, Франции, а также зоопарков и реабилитационных центров по всей Европе. Затем птиц помещают в специальные акклиматизационные вольеры, индивидуально помечают и выпускают в дикую природу из пяти мест выпуска в Болгарии. Используя этот метод, в период с 2009 по 2020 год из двух адаптационных вольеров в Особой охраняемой зоне Котленска Планина и в природном парке Сините Камани в Восточных Балканах Болгарии было выпущено в общей сложности 153 грифона.

После примерно 50 лет отсутствия о самом первом успешном воспроизводстве в этом районе было сообщено еще в 2016 году. Сейчас, по состоянию на декабрь 2020 года, местная популяция состоит из более чем 80 постоянно присутствующих особей, в том числе около 25 гнездящихся пар, и имеет уже произвела в общей сложности 31-33 птенца, успешно вылетевших в дикую природу.

«Почему стервятники из всех существ? Потому что они были истреблены, но при этом оказывают удивительные услуги людям и здоровым экосистемам», — объясняет Елена Кметова-Биро, начальный руководитель проекта НПО «Зеленые Балканы».

«Мы потеряли около трети стервятников, выпущенных на свободу в этом месте, в основном из-за поражения электрическим током вскоре после выпуска. Птицы преимущественно кормятся на местах кормления, где команда предоставляет мертвых домашних животных, собранных у местных владельцев и на бойнях», — говорят исследователи. .

«Тем не менее, мы считаем этап создания реинтродукции белоголового стервятника на этом конкретном участке успешно завершенным. Популяция по-прежнему зависит от мер по сохранению (дополнительное питание, изоляция опасных линий электропередач и предотвращение случайного отравления), но площадь Восточные Балканские горы в настоящее время можно рассматривать как одну из семи существующих общих зон обитания этого вида на материковой части Балканского полуострова и одну из пяти, которые служат источниками популяции ».