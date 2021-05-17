 

В РФ начнут выпускать очки от бессонницы

17.05.2021, 20:42, Новости дня
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Новое устройство в виде очков, производство которого вскоре начнется на территории России, поможет людям, страдающим от бессонницы. Также они помогут при других заболеваниях, говорят специалисты.

Электронный гаджет получил название Blue Sky. По утверждению экспертов, его воздействие более профилактическое, чем лечебное. Однако длительное использование очков, как показывают результаты тестирования, действительно приводит к улучшению состояния человека.

Промышленный выпуск этих очков начнут в корпорации «Техмаш». Основная функция – регулировать поток света и активировать работу тех клеток головного мозга, которые отвечают за работу «внутренних часов». Они-то и дадут сигнал ко сну в положенное время.  



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