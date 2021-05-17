 

Компания Nikon начинает постепенно сворачивать производство объективов для зеркальных фотокамер

17.05.2021, 20:42, Новости дня
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Данный процесс начался еще пять лет назад, когда в компании Nikon заявили о снятии с производства одного из объективов для зеркальных фотокамер. Тогда вместо указанной модели не была представлена новая, аналогичная по параметрам.

С тех пор производитель постепенно сворачивает выпуск таких изделий, отмечают эксперты. Вскоре объективы для зеркальных камер не понадобятся вовсе, поскольку они медленно, но уверенно переходят в разряд устаревших устройств.

Последними с полок магазинов исчезнут полноформатные зеркальные камеры и объективы к ним, говорят специалисты. Их используют профессионалы, а потому спрос в данном сегменте все еще остается достаточно стабильным. Впрочем, это тоже не навсегда.



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