Мнение: 100 евро за номер в Коктебеле



Крымский отдых – плечом к плечу с народом.

Пробежался по энторнетам – везде полно жалобных роликов и постов про то, какие ужасы царят на отечественных черноморских курортах “прямосейчас”. Дикие цены, уже сейчас – в мае! – переполненные пляжи, забитые гостиницы, никакое обслуживание, бардак и разруха…

“Приехали на майские праздники с женой в Коктебель, где не были больше 20 лет, и были очень удивлены, что за эти годы там практически ничего не изменилось, — рассказал “Московскому комсомольцу” Александр, турист из Москвы. – Все те же нелегальные торговцы на набережной, ржавая арматура, торчащая из воды, музыка, от которой закладывают уши, орущая из каждого кафе, грязь и разруха. За двухместный стандартный номер в местном отеле в сутки нам пришлось отдать 9,5 тысячи рублей не в сезон”.

100 евро в день, в общем, за номер. Вроде и не так дорого – если не считать, что за последние 6 лет средний россиянин весьма обнищал, особенно, если учитывать падение нацвалюты за тот же период уже почти в 3 раза. Валютные расценки на российских югах народ поэтому воспринимает болезненно.

Нашел, кстати, занятную табличку с ценами:

Вполне щадяще, не правда ли? Правда, это из статьи от 4 мая… 2018 года. 3 года назад.

Но, думается мне, еще хуже цен – скученность. Власти Крыма, скажем, не моргнув глазом прогнозируют, что в этом году отдыхать к ним приедут уже 10 млн. человек. ДЕСЯТЬ! Цифра просто умопомрачительная. Пишут, что, мол, ничего страшного – при Советах в Крыму и 11 млн. принимали. Но при Советах и отдых был соответствующий – советский. Под девизом “не бухтеть!”

По мне, так и 6 млн. в год для Крыма – много, там становится невозможно находиться. Чувствуешь себя постоянно как на вокзале, а на набережных – так и вовсе как в метро в час пик. Нахрена такой “отдых”?!

Но тут приходит понимание горькой правды: весь ужас в том, что у нас в России, помимо черноморского побережья, больше, собственно и нет никакого ТЕПЛОГО МОРЯ. Огромная холодная страна – и только клочок пляжей, причем и там вода бывает по-настоящему теплой только 3-4 месяца в году. Да, захватили Крым, были счастливы – но беда в том, что и эта “прибавка” оказалась незначительной, если смотреть в масштабах России.

Ситуация, когда вся Россия прется на черноморское побережье, просто потому, что БОЛЬШЕ НЕКУДА – тупиковая. В такой ситуации и никакого “повышения качества” не будет никогда. Потому что – а зачем? Все сожрут и так.

И самая жуть впереди. Особенно, если Турцию так и не откроют.