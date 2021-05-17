 

Спорт против ковида: Учёные назвали лучший способ борьбы с инфекцией SARS-CoV-2

17.05.2021, 20:36, Разное
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Шотландские учёные в ходе очередного исследования доказали, что спорт в тандеме с вакцинацией – это лучший способ борьбы с инфекцией SARS-CoV-2. Физическая активность увеличивает вероятность формирования высокого уровня антител.
Профессор кафедры физиологии Каледонского университета (Глазго) Себастьян Частин уверен, что тридцатиминутные занятия 5 раз в неделю снижают риск последствий от вирусных заболеваний в целом на 37%, защищая организм и улучшая самочувствие. Также тренировки снижают вероятность инфекций и летальных исходов, а ещё препятствуют возникновению стрессовых ситуаций. Исследователями было доказано, что дефицит спортивной нагрузки провоцирует преждевременную смерть.

Американские исследователи, представляющие Калифорнийский университет (Сан-Диего), выявили, что снижение физических нагрузок увеличило в 2 раза число депрессий во время коронавирусной пандемии. Связано это с уменьшением количества шагов от 10 тысяч до 4 из-за ограничительных мер и ежедневным общением с экранными гаджетами.

Врач сборной РФ по велоспорту Александр Яблуновский подсказал, как восстановиться после коронавирусной пневмонии. По его словам, программа реабилитации для каждого человека должна разрабатываться специалистами, к тому же индивидуально. Это физиотерапия, массаж, дыхательная гимнастика и, конечно же, сбалансированное питание. Истощённому организму необходимо пополнить запас витаминов и минералов.

Источник: nation-news.ru



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