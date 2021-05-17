Украинский политолог предупредил, что Владимир Зеленский перешел «красную линию» Путина

Украинский политолог Михаил Погребинский пояснил о своем видении ситуации в Киеве. Эксперт предупреждает власти страны и президента Владимира Зеленского о том, что он перешел «красную линию» Путина.

События на Украине в последнее время развиваются стремительно, так недавно лидер страны инициировал возбуждение уголовного дела против Виктора Медведчука. Одного из лидеров политсилы «Оппозиционная платформа – за жизнь» обвиняют в государственной измене. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит свыше 10 лет тюремного заключения. О своем видении ситуации в родной стране пояснил политолог Михаил Погребинский.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии уверен, что все действия новых украинских властей инициируются Соединенными Штатами. Подыгрывая Вашингтону, Зеленский переходит так называемую «красную линию», обозначенную ранее Владимиром Путиным. За подобные действия главе государства придется расплачиваться уже в ближайшее время, считает Погребинский.

При этом эксперт подчеркивает, что, по его мнению, суд против Медведчука является ничем иным, кроме как преследованием по политическим мотивам. Ранее, отметим, на Украине было запрещено вещание телеканалов, принадлежащих окружению оппозиционера. Несмотря на уже не первый день судебного рассмотрения, официальных обвинений против Медведчука предоставить так и не смогли. Высказал Погребинский и примерный сценарий последующих событий, с его слов, политика будут держать в КПЗ бесконечно долго.

Белому дому этот арест необходим, чтобы сделать невозможными переговоры президентов РФ и Украины. Соединенные Штаты боятся уступок Киева, на которые он может пойти. Однако Погребинский предупреждает, что Кремль не будет молча наблюдать за происходящим. Перейдя «красную линию» для Путина, как пишет «Ньюинформ», Зеленский перешел в определенную категорию для властей России. Поэтому его судьба будет незавидной, уверен политолог.

Источник: newinform.com