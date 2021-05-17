 

“Как вам образ?”: Юлия Барановская “неудачным” фото испортила презентацию своего интервью

17.05.2021, 20:36, Разное
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Популярная телеведущая Юлия Барановская разместила на своей странице в Instagram фотоснимок с обложки одного из популярных журналов, которым сопроводила презентацию собственного интервью в упомянутом издании. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
На изображении, опубликованном в микроблоге и украшающем обложку журнала VMODE, красавица предстала с влажными волосами и контрастным макияжем на лице – тени на веках имели коричневый оттенок, губы же ведущая накрасила помадой бледного розового цвета. Юлия Барановская позировала в черном платье с глубоким декольте, а её образ завершали золотые тонкие цепи на шее. Стоит отметить, что ракурс фото получился не вполне удачным, из-за чего линия губ вместо улыбки приобрела выражение, сходное с недовольной гримасой. “Как все успевать, если в сутках всего 24 часа? Какими обстоятельствами проверяется мужчина? Что самое сложное в работе? Всеми этими вопросами не раз задавались вы в комментариях, и как раз о них мы поговорили с VMODE – все ответы в майском номере журнала. Как вам образ?” – такой пространной тирадой сопроводила снимок телезвезда.

Стоит отметить, что внешний вид Юлии Барановской на фото был подвергнут острой критике фолловеров: неудачными были названы прическа, макияж и даже выражение лица красавицы. Впрочем, некоторая часть поклонников, напротив, восприняла образ вполне приветственно, и комментарии этой категории фанатов в адрес любимицы были снабжены комплиментами и восторженными эмодзи. За несколько часов публикация набрала более 20 тысяч “лайков”.



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