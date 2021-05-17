 

В Латвии приговорили к тюрьме бывшего боевика “ЛНР”, известного как Черный Ленин

17.05.2021, 20:34, Новости дня
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Айо признан виновным по ст. 81, 82 и 83 Уголовного закона Латвии: призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней с момента получения полного судебного решения 31 мая.

Как отмечает Delfi, несколько лет Айо находился на территории “ЛНР” и, согласно данным следствия, принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.

Контекст:

31 марта 2014 года тогдашний донецкий губернатор Сергей Тарута заверил, что Айо, который принимал участие во всех сепаратистских митингах в Донецке, будет выслан из Украины. Он являлся тогда членом запрещенной в РФ партии “Другая Россия”, ранее известной под названием “Национал-большевистская партия”.

В апреле того же года Айо задержали сотрудники СБУ. После задержания правоохранители выдворили его из Украины.

В феврале 2015 года суд Видземского предместья города Риги признал Айо виновным по делу в публичном призыве к насильственному свержению государственной власти Латвии. В том же году против него возбудили новое уголовное дело за участие в военном конфликте за рубежом и объявили в розыск.

В 2019 году Айо задержали в России, куда он приехал на акцию протеста. Однако позже Россия отказалась экстрадировать Айо латвийским властям и предоставила ему убежище. В настоящее время проживает в РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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