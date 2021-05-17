Корниенко: Я буду голосовать за отставку Степанова, и большинство фракции тоже

Об этом глава одноименной партии и замглавы фракции Александр Корниенко рассказал “Радіо Свобода” 17 мая.

“Я буду голосовать [за отставку Степанова], и большинство фракции тоже. Сколько именно – определимся в результате фракции”, – сказал он.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что парламент проведет на этой неделе как минимум одно внеочередное заседание. Точной даты он не назвал.

Контекст:

Степанова назначили главой Минздрава Украины 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

28 апреля 2021 года нардепы от “Голоса” заявили, что нужное количество голосов для внеочередного заседания Рады, где должны рассмотреть отставку Степанова, собрано.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 мая подал в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, Степанов 14 мая отказался писать заявление об увольнении. По данным источников НВ, министр “бегал по правительственному кварталу” и пытался найти союзников, чтобы удержаться на должности.

СМИ писали, что Степанова может заменить его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 14 мая подтвердил, что кандидатура Ляшко рассматривается на пост министра. Сам Ляшко 15 мая говорил, что ему пока некорректно комментировать возможное назначение министром вместо Степанова.

17 мая Степанов опубликовал в Facebook видеообращение, к котором заявил, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”. Он также подтвердил, что не писал заявления об увольнении.

Профильный комитет не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова, но рекомендовал вынести вопрос отставки министра на усмотрение сессионного зала парламента.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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