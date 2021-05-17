 

Российский суд оставил без изменений приговор украинскому политзаключенному Приходько

17.05.2021, 20:34, Новости дня
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Судья Сергей Винник посчитал, что приговор, вынесенный Южным окружным военным судом, в виде пяти лет лишения свободы – справедливый.

На заседании суда прокурор, изначально просивший 11 лет лишения свободы для украинского активиста, повторил свои требования в жалобе. Адвокаты же настаивали на невиновности подзащитного и сфабрикованности уголовного дела. Апелляционный суд не учел мнение ни одной из сторон, оставив прежний приговор в силе.

Контекст:

Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В начале апреля 2020 года Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

28 мая в суде началось рассмотрение уголовного дела Приходько по существу. 7 сентября арест украинскому активисту продлили еще на три месяца. Апелляцию на продление меры пресечения суд в Московской области отклонил, Приходько на этом заседании напомнил судьям о незаконной аннексии Крыма.

3 марта 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина к пяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 110 тыс. руб. (37,6 тыс. грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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