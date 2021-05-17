Кабмин Украины уволил заместителей министров энергетики, экономики и инфраструктуры

Так Кабмин уволил Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Светлану Панаиотиди уволили с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Андрея Егорова уволили с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.

В распоряжениях отмечается, что все трое уволены по их желанию. Сама Панаиотиди в Facebook сообщила, что написала заявление об увольнении еще 29 апреля. “Остаюсь преданной своим принципам и своей семье. Последовательным борцом за корпоративную реформу, электронные аукционы, с оборонкой в сердце”, – написала она.

https://www.facebook.com/panaiotidi/posts/4030469090354064

Кроме того, Кабмин уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики – “в соответствии с абзацем 1 части 2 статьи 9 Закона Украины “О центральных органах исполнительной власти”. В ней говорится, что первый заместитель министра и заместители министра назначаются на должности и увольняются с должностей Кабмином по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.

В законе также указано, что в случае увольнения министра его заместители увольняются с должностей Кабмином.

Контекст:

Верховная Рада 29 апреля назначила министром энергетики Германа Галущенко. Предыдущего главу Минэнерго, Юрия Витренко, который исполнял обязанности министра, уволили 28 апреля. После чего его назначили руководителем компании “Нафтогаз України” вместо Андрея Коболева.

29 апреля глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия также анонсировал кадровые перестановки в Кабмине, заявив, что они могут касаться двух министров.

14 мая стало известно об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Арахамия заявил, что они написали заявления об отставке по собственному желанию.

В качестве вероятного кандидата на должность министра экономики Арахамия назвал главу налоговой службы Алексея Любченко, министра инфраструктуры – главу “Укравтодора” Александра Кубракова.

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