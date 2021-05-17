Роскомнадзор отказался от идеи блокировки Twitter. Замедлять соцсеть будут только на мобильных

В Роскомнадзоре отметили, что 15 мая истек срок, отведенный компании Twitter на удаление материалов, распространение которых запрещено на территории РФ.

Роскомнадзор требовал от соцсети удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 года запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. материалов с детской порнографией, пронаркотический контент, содержащий, в том числе прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер. Также за время с начала замедления трафика Twitter было выявлено порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов.

Проверка Роскомнадзора показала, что модераторы Twitter удалили свыше 91% запрещенной информации. На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563.

По итогам проверки, Роскомнадзор решил не блокировать Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах.

Контекст:

1 марта Роскомнадзор заявил, что Twitter “злостно нарушает российское законодательство”, поскольку не удаляет порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы с запрещенной информацией, которая касается способов совершения самоубийств и методов изготовления и использования наркотиков.

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter. Регулятор объяснил свое решение необходимостью принудить соцсеть выполнять законодательство РФ. В ведомстве недовольны тем, что в Twitter не удалили более 3 тыс. публикаций.

После “первичного замедления” работы Twitter перестали открываться или начали работать со сбоями официальные сайты Госдумы, Кремля, правительства России и в том числе самого Роскомнадзора.

Позже ведомство пригрозило заблокировать Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

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