Мнение: Дебилы,…

Чешский президент Земан, конечно, не агент Кремля, купленный с потрохами, как к примеру, бывший канцлер Германии Шрёдер. Но симпатизирует России, перенося свои симпатии даже на нынешний Кремль, хотя здесь, скорее, речь может идти о симптомах тяжелого поражения мозга.

Но даже Земан не выдержал и назвал "глупостью" включение Чехии в список недружественных стран, пусть этот список – и чистой воды пустышка.

"Российская сторона совершает глупость, потому что делать бывших друзей врагами – это ошибка", – заявил президент Чехии Милош Земан в эфире радиостанции Frekvence 1.

Это своего рода аналог известного выражения "Дебилы, бл…", но с весьма существенными отличиями – дебилами тогда были названы журналисты (что, конечно, тоже не красит, но по крайней мере политического подтекста там точно не было), плюс оскорбление было произнесено про себя без намерения высказать его публично.

Здесь Земан публично и с полным пониманием, в чей именно адрес он произносит, называет дебилами (ну, чуть помягче – глупцами) высшее российское руководство. Это же как нужно допечь почти последнего относительно лояльного к кремлевскому Мафия стейт политика, чтобы он уже не мог сдерживаться.

При этом то, что российская внешняя (конечно, не только внешняя) политика давно находится за гранью любого разумного – факт. Она, эта политика, попросту обслуживает невменяемого и неадекватного диктатора и его друзей. Традиции ухода в отставку при этом в российской чиновничьей среде отсутствует. Даже в ситуации, когда приходится исполнять заведомо идиотские или даже преступные приказы.

И причина этого – в сущности мафиозного государства. Чиновник самим фактом присутствия во власти защищает свою собственность, полученную в процессе "кормления". Уход из власти немедленно подвергает риску собственность и положение чиновника. А уж уход со скандалом и с прямым отказом от игры по мафиозным правилам автоматически означает деклассирование и конфискацию непосильно нажитого.

Поэтому дна нет и быть не может. Нет никакого механизма, с помощью которого чиновник мог бы выразить свое несогласие с царящим идиотизмом и преступлениями. А потому политика опускается все ниже – и в профессиональном, и в моральном плане.

Для европейских политиков это, конечно, нонсенс, и они, как Земан, иногда просто срываются.

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