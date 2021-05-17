Мнение: Несогласная Белоснежка, кризис американской науки и гендерно-нейтральные муравьи

1. Культурная революции в США продолжается. Борцы за социальную справедливость успешно превратили продукцию современного Голливуда в унылую пропаганду: расово выдержанную, содомолюбивую и в целом весьма угодную идеологии борзасосов. Теперь, когда нынешние творцы или целуют сапоги активистам «равенства» и «разнообразия», самое время сбрасывать классиков с корабля современности. Прямо сейчас кастрируют мультфильмы Диснея:

https://lenta.ru/news/2021/05/11/belosnezhka/

Сказку «Белоснежка» раскритиковали за пропаганду культуры насилия. Статья на эту тему появилась на сайте SFGate.

Редакторы издания Джули Тремейн и Кэти Дауд обратили внимание, что в американском Диснейленде, расположенном в городе Анахайме, открыли новый аттракцион Snow White’s Enchanted Wish, который воспроизводит сцены из знаменитого мультфильма. Среди прочего посетителям показывают поцелуй принца, благодаря которому главная героиня освобождается от чар Злой Королевы.

Авторы статьи указали на то, что тут не может быть речи о настоящей любви, ведь поцелуй происходит без взаимного согласия. «Разве мы еще не сошлись на том, что тема согласия в ранних фильмах Disney является серьезной проблемой? Что нехорошо учить детей целоваться, не убедившись, что обе стороны готовы к взаимодействию?» — говорится в материале.

Тремейн и Дауд удивились, что Disney продолжает транслировать «старомодные представления о том, что мужчина может делать с женщиной», и предложили переписать финал истории.

2. Читатель ogon_777 обеспокоен тем, куда катится американская наука:

https://olegmakarenko.ru/2136512.html?thread=802614976#t802614976

Вот был же Запад привлекательным.

20 лет назад всего.

А теперь — какой-то заповедник мракобесов.

В 2019 году впервые в США количество научных статей было меньше, чем в предыдущем году.

И это ещё до ковида.

И это с учётом того, что количество статей по естественным наукам сокращается в пользу «гендерных», число которых за 20 лет выросло в США в несколько раз. В ущерб физике, химии и математике, этим бело-расистским дисциплинам…

Интересно, что будет дальше с американской научной школой? Заставят ли учёных писать ритуальные похвалы господствующей идеологии в предисловиях к книгам, включать в текст научных трудов ссылки на Мартина Лютера Кинга и Анджелу Дэвис? Будут ли гнать с кафедр и должностей за несоответствие линии партии?

3. Не стоит думать, что от требований идеологии удастся укрыться в естественных науках. Культурная революция проникла и туда тоже:

https://nplus1.ru/news/2021/05/11/gender-neutral-name

Энтомологи обнаружили в Эквадоре новый вид муравьев и дали ему первое в истории гендерно-нейтральное научное название. Традиционно название вида всегда указывает на женский или мужской род, но Strumigenys ayersthey получил небинарный идентификатор «они» в честь борца за права гендерно-некомформных людей Джереми Эйерса (Charles «Jeremy» Ayers). Полное описание вида опубликовано в журнале ZooKeys.

Попытки классификации и систематизации животного и растительного мира предпринимались еще в античные времена, но первым, кто сформировал основные положения научной биологической систематики, стал в XVIII веке шведский естествоиспытатель Карл Линней. Введенная им биноминальная номенклатура применятся до сих пор. Формат научных названий стандартизирован на международном уровне и предполагает использование латинского названия из двух слов — имени рода и имени вида, который до сих пор всегда отображал один из двух полов, мужской или женский. Теперь ученые впервые отступили от этой традиции, дав название новому виду муравьев.

Главное, чтобы не начали переименовывать уже открытые биологические виды, астрономические и географические объекты по идеологическому принципу.

Ведь в традиционных названиях нет никакой справедливости и репрезентативности: планеты Солнечной Системы, например, названы сплошняком в честь греко-римских богов (с явным перевесом в сторону мужчин), а среди химических элементов, если не считать «мифологических» (европия, палладия, ниобия, церия и селена), в честь женщины назван один только кюрий (и то за компанию с мужем). А уж с гендерной нейтральностью и представителями небинарных гендеров там вообще большие проблемы…