 

В Москву запретят въезжать на автомобилях старше 15 лет

17.05.2021, 20:19, Разное
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Мэрия Москвы намерена запретить въезд в город на легковых и грузовых автомобилях, а также автобусах, с момента выпуска которых прошло больше пятнадцати лет.

Власти считают, что таким образом удастся улучшить экологию, снизить число ДТП и облагородить вид городских улиц.

По словам чиновников, многие сейчас злоупотребляют “негласным дресс-кодом столицы” и въезжают в город на старых машинах. Этим они не только “портят впечатление” москвичам и иностранным гостям столицы, но и создают серьёзную угрозу аварий.

– Проблема кроется ещё и в том, что в России вполне возможны коррупционные сделки между автовладельцами и автоинспекторами с целью обеспечить выдачу документа о техосмотре для машин, которые в столице увезли бы в утиль, как только бы оттуда вышел водитель. Учитывая, что Москва признаёт общероссийские стандарты техпаспортов и иных документов, обезопаситься от проникновения подобных транспортных средств можно лишь введениями собственных ограничений, – считает один из вице-мэров.

В ближайшее время будет разработан проект постановления, который ограничит возможность въезда в Москву автомобилей, которые выпущены более 15 лет назад. Также планируется ввести заградительные сборы для въезда на технике возрастом от 8 лет – владельцам таких машин придется заплатить на контрольном пункте от 5000 до 19000 рублей в зависимости от возраста и марки авто. Исключения сделают для иностранных машин, которые считаются коллекционными и поддерживаются владельцем в соответствующем состоянии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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