 

Новая часть фильма «Капитан Америка» выйдет в российский прокат под названием «Капитан недружественной державы»

17.05.2021, 20:17, Разное
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Роскомнадзор уведомил компанию Marvel, что после внесения США в список недружественных государств выход в прокат очередной части фильма о приключениях Капитана Америки невозможен без соответствующей маркировки. Зрители увидят картину под названием «Капитан недружественной державы».

Капитан недружественной страныИзменения коснутся не только названий, но и озвучки, и субтитров. При появлении на экране Белого дома, здания Конгресса или других государственных учреждений голос за кадром будет напоминать зрителям, что перед ними – организация, финансируемая недружественным государством. Также с экрана будут удалены или заменены на нейтральные все флаги США. Как пояснили в ведомстве, недружественные государства не имеют права вести пропагандистко-агитационную работу на территории РФ без соответствующей маркировки.

– Раньше дети хотели быть похожими на Дядю Стёпу, а теперь – на Капитана Америку. Это совершенно никуда не годится. Зритель должен чётко на экране видеть, кто перед ним – друг или враг. В настоящее время мы рассматриваем возможность заретушировать не только флаги недружественных России государств, но и обязать создателей фильмов изменять сценарий соответствующим образом. Пусть локализуют фильм как «Капитан Швейцария», и тогда никаких вопросов к нему не будет, – заявил представитель Роскомнадзора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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