 

Российский учёный чудом выжил после удара молнии

17.05.2021, 20:12, Разное
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Российский учёный из Курчатовского института чудом выжил после удара молнии. Но мужчина частично потерял память.

Инцидент произошёл во время прогулки 55-летнего исследователя с родственниками в Пушкинском городском округе. После получения разряда учёный потерял сознание и упал на землю, а члены его семьи вызвали врачей. Однако к их приезду пострадавший пришёл в себя: он отделался лёгкими ожогами и частичной потерей памяти – он забыл все события этого дня, сообщает телеканал “360”.



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