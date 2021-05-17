 

В России создадут фонды управления имуществом осужденных за государственную измену

17.05.2021, 20:06, Разное
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Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, предполагающий создание фонда управления имуществом, бизнесом и активами граждан России, осужденных по статье 275 УК РФ — государственная измена. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы думского комитета по госстроительству и законодательству.

Законопроектом предусмотрено в российской юрисдикции право государственного создания фонда для управления имуществом при жизни осужденных. При этом такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти осужденного, может стать наследственным как для родственников заключенного, так и для самого государства.

– Преимущество такого фонда в том, что государство может самостоятельно проконтролировать процесс его создания, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски вывода активов осужденного за границу и незаконного отчуждения собственности в пользу родственников, — отметил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Понятие «фонд управления» предлагается ввести в Гражданский и Уголовный кодексы. Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная при жизни гражданина, осужденного по соответствующей статье. Фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Стоимость имущества, которое будет конфисковано и передано фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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