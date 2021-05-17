 

И глазом не моргнут: 4 мужских имени, носители которых склонны к предательству и двуличию (по мнению именологов)

17.05.2021, 20:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Имена, несомненно, способны влиять на человеческий характер и судьбу. Есть доказательства, что определенные систематические колебания звуковых волн оказывают влияние на некоторые участки человеческого мозга, чем и формируют конкретные черты личности и характера.

Согласно проведенным исследованиям, в 86 % случаев характер совпадает у носителей одного имени. Эксперты в именологии определили несколько имен представителей сильного пола, которые могут быть способны к лицемерию и подлости. Конечно же, всех под одну гребенку грести ни в коем случае нельзя, но большинство поведут себя именно так. Кто же они?

Виталий

Это имя произошло из Древнего Рима и обозначает – “жизненность”. А ведь и правда, мужчины, обладающие этим именем, хитры, умны и изворотливы и ко всему в жизни могут приспособиться и адаптироваться.

Такой мужчина непременно будет настойчиво добиваться своей цели и плевать он хотел на “средства”, которые ему в этом помогут. Он легко может перебежать на сторону победы, зачастую сделав выбор не в пользу находящейся рядом с ним женщины.

Всеволод

Имя Всеволод говорит само за себя – “всевластие” в значении со старославянского языка. Носители этого имени наделены серьезными амбициями, однако адекватно оценить свои способности не могут.

Всеволод всегда талантлив, прекрасный оратор и умеет управлять людьми. Также ему присущи такие черты, как самовлюбленность и нарциссизм. Он любой ценой добивается желаемого, строит успешную карьеру, и неудивительно, если он променяет свою семью на перспективную работу и возможность получить большие деньги.

Геннадий

Геннадий переводится с греческого как «благородный». Он всегда общителен и коммуникабелен, легко находит общий язык даже с незнакомыми людьми, но чувства других людей его волнуют мало, и получение благ для себя у него всегда на первом месте. У Геннадия широкий кругозор, и его любознательность не знает границ, он легко может запудрить голову и исказить реальность, что без проблем позволяет ему добиваться своей выгоды. Он может совершать поступки, которые обращены только в его пользу, а интересы близких людей для него отходят на второй план.

Игорь

Имя Игорь в переводе со скандинавского означает “двойственность”, и его владелец отличается непостоянством в своих целях и изменчивым настроением.

Такой человек предпочитает общение и дружбу только с нужными и выгодными людьми. Мужчина легко может изменить свое мнение и принципы, поэтому доверять и надеяться на такого человека следует с осторожностью.

Однако носители перечисленных выше имен могут быть замечательными семьянинами, любящими мужьями и заботливыми отцами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.12 / Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко

19.10 / Человеческий след, которому 200 миллионов лет

12.03 / Россиянам назвали условия для изъятия автомобиля из-за штрафов

23.11 / Мнение: Позиция России по Карабаху

18.01 / Проезд в метро Москвы можно будет оплатить с помощью лица

04.07 / В гостях у Илона Маска: экскурсия по его особняку за 29 миллионов долларов в Бель-Эйр

11.12 / Назван регион России с самыми аномальными морозами

08.01 / Жена Петросяна решила в новом году сменить имидж

26.08 / Названы первые признаки хакерской атаки на смартфон

29.09 / Семья из Подмосковья подпольно торговала сильнодействующими препаратами без рецепта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика