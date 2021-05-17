И глазом не моргнут: 4 мужских имени, носители которых склонны к предательству и двуличию (по мнению именологов)

Имена, несомненно, способны влиять на человеческий характер и судьбу. Есть доказательства, что определенные систематические колебания звуковых волн оказывают влияние на некоторые участки человеческого мозга, чем и формируют конкретные черты личности и характера.

Согласно проведенным исследованиям, в 86 % случаев характер совпадает у носителей одного имени. Эксперты в именологии определили несколько имен представителей сильного пола, которые могут быть способны к лицемерию и подлости. Конечно же, всех под одну гребенку грести ни в коем случае нельзя, но большинство поведут себя именно так. Кто же они?

Виталий

Это имя произошло из Древнего Рима и обозначает – “жизненность”. А ведь и правда, мужчины, обладающие этим именем, хитры, умны и изворотливы и ко всему в жизни могут приспособиться и адаптироваться.

Такой мужчина непременно будет настойчиво добиваться своей цели и плевать он хотел на “средства”, которые ему в этом помогут. Он легко может перебежать на сторону победы, зачастую сделав выбор не в пользу находящейся рядом с ним женщины.

Всеволод

Имя Всеволод говорит само за себя – “всевластие” в значении со старославянского языка. Носители этого имени наделены серьезными амбициями, однако адекватно оценить свои способности не могут.

Всеволод всегда талантлив, прекрасный оратор и умеет управлять людьми. Также ему присущи такие черты, как самовлюбленность и нарциссизм. Он любой ценой добивается желаемого, строит успешную карьеру, и неудивительно, если он променяет свою семью на перспективную работу и возможность получить большие деньги.

Геннадий

Геннадий переводится с греческого как «благородный». Он всегда общителен и коммуникабелен, легко находит общий язык даже с незнакомыми людьми, но чувства других людей его волнуют мало, и получение благ для себя у него всегда на первом месте. У Геннадия широкий кругозор, и его любознательность не знает границ, он легко может запудрить голову и исказить реальность, что без проблем позволяет ему добиваться своей выгоды. Он может совершать поступки, которые обращены только в его пользу, а интересы близких людей для него отходят на второй план.

Игорь

Имя Игорь в переводе со скандинавского означает “двойственность”, и его владелец отличается непостоянством в своих целях и изменчивым настроением.

Такой человек предпочитает общение и дружбу только с нужными и выгодными людьми. Мужчина легко может изменить свое мнение и принципы, поэтому доверять и надеяться на такого человека следует с осторожностью.

Однако носители перечисленных выше имен могут быть замечательными семьянинами, любящими мужьями и заботливыми отцами.