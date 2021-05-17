Выведите свой макияж на новый уровень: лучший тренд наступающего лета – “Двойное крыло”

Вот и лето на подходе! Желаете обновить свой образ? Попробуйте изменить свой макияж. Этим летом в тренде «двойное крыло». Если простые стрелки позволяют выгодно подчеркнуть красоту и форму ваших глаз, то двойные превращают образ из простого в гламурный.

Поскольку такой макияж вы с легкостью сможете сделать самостоятельно, подойдет любая подводка для глаз, которая у вас есть под рукой (жидкая, карандаш или даже тени для век). Прекрасно подходят также гелевые подводки. Для особо привлекательного образа используйте разные косметические средства для каждой из стрелок. Например, матовую подводку и подводку с блестками.

Одним словом, проявляйте свою фантазию. Все зависит от ваших желаний, вкусов, предпочтений. Делайте оригинальный макияж и наслаждайтесь интересным образом!