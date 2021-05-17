 

Умер воевавший в Донбассе рэпер Винт

17.05.2021, 19:58, Новости дня
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Российский рэпер Виктор Кисткин, известный как Винт, скончался на 44 году жизни, он в качестве добровольца участвовал в противостоянии на востоке Украины на стороне республик Донбасса.

Кисткин скончался 15 мая, официальная причина смерти музыканта не сообщается, но причиной смерти может быть сахарный диабет, пишет «Российская газета».

Кисткин родился 21 марта 1978 года в Москве, выступать под псевдонимом Винт он начал с 1995 года, тогда же он выпустил дебютный альбом.

Участвовал в коллективах «Стальная Бритва», «Ю.Г.» («Южные головорезы»).

С января 2015 года Кисткин добровольцем участвовал в конфликте на Украине, он выступал на стороне республик ДНР и ЛНР. В конце 2019 года межрегиональная общественная организация «Союз Добровольцев Донбасса» вручила музыканту почетный нагрудный знак «Доброволец Донбасса».



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