Российский Красный Крест назвал собранную для пострадавших в школе в Казани сумму

Центральный аппарат Российского Красного Креста и правительство Татарстана заканчивают сбор средств, открытый 11 мая, на 14.00 мск собрали свыше 73 млн рублей, проводится работа по определению списка потребностей пострадавших в результате трагедии в школе, и их семей.

«Все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших. При необходимости, погибшим в этой трагедии, будут установлены памятники. В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии 175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с Правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов», – приводятся слова председателя Российского Красного Креста Павла Савчука на сайте организации.

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов выразил благодарность группе Сбербанк и Российскому Красному Кресту за инициативу и помощь, отметив, что совместная работа с правительством республики поможет оперативно оказать помощь всем нуждающимся.

«В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку, от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде», – отметил Минниханов.

Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Сбебанк обеспечил организацию сбора средств на счет РКК, в том числе быстрый платеж через «Сбербанк Онлайн», а также максимальное информирование жителей РФ о возможности помочь. Всего было собрано 73 млн 165 тыс. 384 рубля.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненное заключение. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть московских клиник.