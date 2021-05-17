 

Российский Красный Крест назвал собранную для пострадавших в школе в Казани сумму

17.05.2021, 19:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центральный аппарат Российского Красного Креста и правительство Татарстана заканчивают сбор средств, открытый 11 мая, на 14.00 мск собрали свыше 73 млн рублей, проводится работа по определению списка потребностей пострадавших в результате трагедии в школе, и их семей.

«Все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших. При необходимости, погибшим в этой трагедии, будут установлены памятники. В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии 175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с Правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов», – приводятся слова председателя Российского Красного Креста Павла Савчука на сайте организации.

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов выразил благодарность группе Сбербанк и Российскому Красному Кресту за инициативу и помощь, отметив, что совместная работа с правительством республики поможет оперативно оказать помощь всем нуждающимся.

«В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку, от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде», – отметил Минниханов.

Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Сбебанк обеспечил организацию сбора средств на счет РКК, в том числе быстрый платеж через «Сбербанк Онлайн», а также максимальное информирование жителей РФ о возможности помочь. Всего было собрано 73 млн 165 тыс. 384 рубля.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненное заключение. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть московских клиник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Омские врачи скрыли отравление Навального – Reuters

03.07 / ВШЭ решила реорганизовать несколько факультетов

17.11 / Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку

25.03 / МЧС подтвердило гибель одного человека при крушении вертолета под Калининградом

02.02 / «Аресты и посадки» – Зеленскому подсказали единственный способ спасти рейтинг

17.11 / В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

01.12 / Одобрены проекты документов для рассмотрения на сессии совета ОДКБ

12.03 / Phys.org – короткая зима и долгое лето — учёные предсказали радикальное изменение сезонов к 2100 году

25.03 / Кравчук сделал прививку от коронавируса

15.12 / Зеленский пообещал, что Украина откажется от угля ради спасения климата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика