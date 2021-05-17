 

Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа за день ракет

17.05.2021, 19:58, Новости дня
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Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов с 07.00 мск выпустили Израилю 190 ракет, сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

«По состоянию на 19.00 с 07.00 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) было зафиксировано 190 пусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. 25 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет», – приводит ТАСС заявление военных.

В свою очередь ВВС Израиля, по данным пресс-службы, нанесли удар по главному операционному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС в районе Римал на севере сектора Газа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что штаб являлся центральной часть «террористической инфраструктуры ХАМАС», служа базой для военной разведки.

Армия подчеркивает, что заблаговременно предупредила жителей здания и предоставила им достаточно времени для эвакуации.

Ранее глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей. 



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