Анна Михалкова и Лиза Янковская в новом кинопроекте Федора Бондарчука: первые кадры

В столице стартовали съемки художественной картины, основанной на реальных событиях – истории жизни поэтессы Ники Турбиной, чей первый сборник стихов вышел в свет, когда ей было всего 8 лет. Повзрослевшую Нику играет актриса Лиза Янковская, внучка Олега Янковского и дочь Филиппа Янковского, а образ ее матери на экране воплотит Анна Михалкова. Режиссером фильма выступила дебютантка в полнометражном кино, выпускница режиссерского факультета Школы кино и телевидения “Индустрия”, Василиса Кузьмина, а художественными руководителями и продюсерами картины стали Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Федор Бондарчук.

Моя героиня еще ребенком завоевала славу, к которой люди идут всю жизнь. И также рано все для нее закончилось – мир, в котором она жила, оказался фикцией. И поэтому это, прежде всего, история девочки, у которой не было детства. Потеряв популярность, она всю жизнь искала свой утраченный «голос», который сделал ее в детстве звездой. Для меня этот поиск – самое интересное в моей героине. И, конечно, тема взаимоотношений с матерью, с семьей. Потому что это вечная тема и в той или иной степени она касается каждого, – говорит Лиза Янковская о своем персонаже.

Лиза Янковская

Ника Турбина родилась и выросла в Ялте. Девочку, с раннего возраста страдавшей астмой, воспитывали мама и бабушка. Мучаясь от бессонницы, маленькая Ника, еще не умея писать, просила родных записывать за ней стихи, которые, по ее словам, наговаривал ей бог. Благодаря знакомству с Юлианом Семеновым первые стихи Ники опубликовали в центральной газете, и слава о юной поэтессе разнеслась по всему СССР. В 1983, когда Нике было 8 лет, вышел первый сборник ее стихов “Черновик” с предисловием Евгения Евтушенко.

Ника еще ребенком снималась в кино, участвовала в престижных поэтических конкурсах, ездила в США, где встречалась с Иосифом Бродским. Она мечтала стать актрисой, училась в ГИТИСе, а разочаровавшись в этой профессии, без экзаменов поступила в Московский институт культуры. Но слава, которую Ника пережила в детском возрасте, к ней уже не вернулась. Жизнь Ники Турбиной оборвалась трагически – в 2002 году, в возрасте 27 лет, поэтесса погибла, выпав из окна с пятого этажа.

Авторы художественного фильма о жизни Ники Турбиной утверждают, что эта история “не обойдется без элементов художественного вымысла, и некоторые персонажи, сцены и диалоги являются результатом творчества команды создателей картины”.

Режиссер картины “Ника” Василиса Кузьмина

Анна Михалкова в роли мамы Ники – Майи