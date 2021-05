Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи в первом трейлере документального сериала о психическом здоровье

В пятницу, 21 мая, будет показан первый выпуск долгожданного документального проекта Опры Уинфри и принца Гарри под названием The Me You Can’t See (“Тот я, которого ты не видишь”), посвященный проблемам ментального здоровья. Сегодня в сети – на канале Apple TV+ и в инстаграм-аккаунте Опры – появился первый трейлер будущего многосерийного фильма. Двухминутный ролик смонтирован из эпизодов проекта с участием обычных людей и знаменитостей, которые делятся своими историями.

Почти что 25-ым кадром в видео появляется 39-летняя супруга принца Гарри – Меган Маркл. На кадрах видно, как Меган, в белой футболке с надписью Raising the Future (“Взращивая будущее”) вместе с мужем в их доме в Монтесито общается с кем-то по видеосвязи. Герцогиня Сассекская на долю секунду мелькнет в ролике еще раз – в сыном на руках и его любимой книжкой Duck! Rabbit! Это кадры из старого видео, которым супруги делились в первый день рождения сына 6 мая 2020.

Также в трейлере, обнародованном сегодня, появились и тяжелые кадры 1997 года, на которых 13-летний Гарри смотрит вслед за гробом с телом своей матери принцессы Дианы на похоронах в Лондоне. Герцог Сассекский много раз рассказывал, что это был один из самых тяжелых дней в его жизни, навсегда травмировавший его психику.

Принц Гарри на похоронах матери, сентябрь 1997 года

Сообщается, что в документальном сериале Опра и Гарри будут вести откровенные беседы о психологическом здоровье и эмоциональном благополучии.

Мы проживаем разные жизни, мы воспитываемся в разных условиях, и мы переживаем разное. Но у нас есть общее, наш опыт. И большинство из нас несут в себе всю жизнь какое-то горе, какую-то незаживающую травму, переживая личную трагедию. Но последний год показал нам, что все мы переживаем похожее, и я надеюсь, что этот проект покажет, что сила в честности и сопереживании, а просить о помощи – не слабость, – сказал принц Гарри о проекте.

Честно и откровенно о своих проблемах расскажут также Леди Гага, Гленн Клоуз, баскетболисты NBA Демар Дерозан и Лэнгстон Гэллоуэй, а также простые люди со всего света, и конечно, сами создатели шоу – Опра Уинфри и принц Гарри. Принц Гарри

Леди Гага Гленн Клоуз