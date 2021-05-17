SpaceX запустил еще 52 Starlink спутники на орбиту в субботу

SpaceX успешно запустил еще 52 Starlink Спутники широкополосного доступа в Интернет выйдут на орбиту в субботу, менее чем через неделю после отправки последней партии. Небольшой спутник от стартапа Capella Space и спутник наблюдения Tyvak также совершили поездку на запуск, который стартовал из Космического центра Кеннеди во Флориде в субботу вечером.

Запуск использовал ветеран Falcon 9 ракета-носитель, который видел семь предыдущих запусков и посадок, в том числе во время трех Starlink миссии. Он отбыл со своей стартовой площадки в 18:56 по восточному времени (15:56 по тихоокеанскому времени) и вернулся на Землю примерно через девять минут. Ракета приземлилась вертикально на SpaceXавтономный дрон-корабль «Конечно, я все еще люблю тебя» в Атлантическом океане.

Стартовая компания отправила более 530 Starlink спутники в космос с марта, и все они на повторно используемых ракетах. Возможность повторного использования — ключевой фактор, позволяющий сделать запуски максимально рентабельными, и этот фактор особенно важен, поскольку SpaceX является одновременно поставщиком запуска и заказчиком Starlink услуга. Как следствие, SpaceX смог быстро ускорить Starlink программа запуска, на ее счету уже 28 запусков. По крайней мере, один дополнительный запуск, вероятно, будет в разработке на конец этого месяца.

Ранее в этом месяце компания заявила, что получила «более полумиллиона» предварительных заказов на Starlink услуги широкополосного доступа на данный момент. Starlink доступна в бета-версии клиентам в шести странах: Австралии, Новой Зеландии, США, Великобритании, Мексике и Канаде. SpaceX Генеральный директор Илон Маск заявил, что компания стремится запустить свою низкоорбитальную широкополосную интернет-сеть почти по всему миру уже к концу 2021 года.