 

Компания Sharp представила смартфон с очень крупной камерой

17.05.2021, 19:44, Новости дня
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Представленная модель смартфона AQUOS R6, выпущенная в компании Sharp, отличается от аналогов необычно большой камерой. Диаметр объектива в ней составляет целый дюйм, а фокусное расстояние – 19 мм.

По внешнему виду можно подумать, что в гаджет вмонтирован старый пленочный фотоаппарат. Но это вовсе не так, отмечают эксперты. Камера очень светочувствительна и позволяет осуществлять съемку с разрешением до 20,2 Мп.

По словам разработчика, благодаря таким параметрам, вы сможете осуществлять вести при минимальном освещении – даже в темноте, когда человеческий глаз уже перестает различать детали. Также в смартфоне установлен экран с размером диагонали 6,6 дюйма и процессор Snapdragon 888 с объемом оперативной памяти 12 Гб.



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