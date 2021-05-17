 

Мнение: О погоде

17.05.2021, 19:42, Разное
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Магадан. Пляж.

Вроде бы – тьфу-тьфу-тьфу! – жара в Москве начинает спадать. На выходные обещают 16 градусов… Какое счастье! Честно говоря, я никогда не мог понять стенаний иных московских знакомцев типа – “Ну где же солнце? Ну когда же начнет припекать?! 30 градусов в тени – это так здорово!” и тому подобные бредни, которые, на мой взгляд, может порождать только безнадежно перегретый (или вымороженный) в детстве мозг.
Во всяком случае, моя северная неторопливая кровь жару переносит гораздо хуже, чем холод. Идеальная для меня погода – это градусов 18-22, не больше, и чтоб непременно легкий прохладный ветерок… Вот это – красота!
Поэтому, как ни странно, чуть ли не самые лучшие “климатические” воспоминания у меня остались… о Колыме. Да-да. В 2004 году я там провел большую часть лета, начиная с июля. Ехал, конечно, со всякими дурными предчувствиями. Магадан, “ветер северный”, комары, снег, сырость… Ассоциации гнетущие. Но оказалось, что всей нашей команде сказочно повезло. Почти все лето было именно что около 20 градусов, плюс постоянный дуновение бодрящей прохлады с моря – то есть с бухты Ногаева (или “Ногайской бухты”, как у Высоцкого). Жители нам говорили, что этот ветер не стихает никогда, и зимой (т.е. 8 месяцев в году) пронизывает буквально до костей; но вот в эти 2 счастливых месяца – июль-август – он был, безусловно, очень приятен. Теплые дни, свежие, бодрящие ночи – что еще нужно для русского человека?
Кстати, по-моему, из всех русских областей окрестности Магадана летом более всего напоминают… окрестности Неаполя. Та же свежесть, небольшие горы-холмы, бирюзовое море, каменистые пляжи, скудная зелень. Только под Магаданом небо все ж низковато, да в море – даже в июле – впору купаться только “моржам”. Водичка в 11-12 градусов – маловато для купания. А вот загорать можно так же!

И все-таки, жару – долой! Если б не наличие величайшего изобретения человечества – кондиционеров – я бы и в Турцию с Грецией никогда бы не ездил! (2006)

Источник: Размышления вольного социолога



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