Ученые: Климатический хаос на Земле кажется почти неизбежным

Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили перспективы планеты в части динамических изменений климата в ближайшем будущем. Выяснилось, что существующие на данный момент тенденции в экономической и социальной сферах фактически предопределяют весьма пессимистичные прогнозы по изменению климатических условий на планете.

В частности, ученые, представляющие Потсдамский институт изменения климата (Германия), провели анализ четырех сотен климатических сценариев, которые смоделировала Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Итоги показали, что лишь полсотни аналитических работ предусматривают тенденцию, обусловливающую избежание роста глобальной температуры выше 1,5 градуса по Цельсию. Эксперты напомнили, что, согласно постулатам Парижского соглашения о сдерживании роста глобальных температур, превышение указанного показателя неизбежно спровоцирует более хаотическое состояние климата и катастрофическую ситуацию для миллионов жителей Земли. Примечательно, что смягчение последствий глобального потепления за счет организационных мер в виде масштабной высадки деревьев или удаления углерода из земной атмосферы, было спрогнозировано лишь двадцатью сценариями.

По мнению исследователей, вероятность проведения мероприятий, способных сделать реальными сдерживание повышения глобальных температур, выглядит слишком маловероятно. К примеру, чтобы остановить динамическое движение температуры к повышению, необходимо существенно снизить потребление электроэнергии на мировом уровне или прекратить использовать ископаемые источники топлива. Не менее утопическими, как полагают специалисты, выглядят и резкое ограничение роста населения или масштабный переход на растительноядную диету.

Резюмируя, исследователи подчеркнули, что достижение ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию является действительно важной злободневной задачей, так как в данном случае речь идет об обеспечении безопасной экологической перспективы для всего человечества. Материалы научной работы были опубликованы в Environmental Research Letters.

Источник: lenta.ru