 

“Долго лежала под водой!”: Регина Тодоренко шокировала фанатов новым внешним имиджем

17.05.2021, 19:38, Разное
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Популярная телеведущая Регина Тодоренко разместила на своей странице в Instagram мини-коллаж из двух фотоснимков, на которых предстала в весьма оригинальном образе. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
В своем свежем посте ведущая, видимо, решила протестировать своих поклонников на стрессоустойчивость, поскольку предпочла для украшения губ использовать очень неординарные для себя цвета помады – синий и голубой. Перед камерой Регина Тодоренко позировала в простой майке бежевого оттенка и с массивными золотыми серьгами в ушах. Примечательно, что прическу красотка также сделала экспериментальной – с высоко увязанным “хвостом” и длинной челкой, ниспадающей на лоб. “Долго лежала под водой! А вам какая больше нра – 1 или 2?” – с таким вопросом обратилась к посетителям микроблога телезвезда.

Стоит отметить, что абсолютное большинство фолловеров восприняло новый образ ведущей буквально “в штыки”. Критике подверглись как неординарные цвета помады, так и прическа с челкой. Подписчики из данной категории однозначно заявили хозяйке аккаунта, что продемонстрированные метаморфозы ей явно не к лицо, а кое-кто даже не преминул возможностью упрекнуть Тодоренко в лицемерии и напускном стремлении выглядеть смешно и остроумно. Впрочем, остальная часть поклонников предпочла поддержать любимицу и определила более привлекательный цвет помады, а некоторые снабдили свои комментарии комплиментами. За несколько часов публикация набрала более 50 тысяч лайков.



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